Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с завершением строительства Агсуинской районной центральной больницы.

Как передает Report, для завершения строительства Агсуинской районной центральной больницы из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству здравоохранения выделено 10 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.