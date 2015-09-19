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    ​Министерству здравоохранения выделено 10 млн. манатов

    Президент подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с завершением строительства Агсуинской районной центральной больницы.

    Как передает Report, для завершения строительства Агсуинской районной центральной больницы из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству здравоохранения выделено 10 млн. манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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