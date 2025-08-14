О нас

Минюст Азербайджана сможет использовать предназначенные для уничтожения наркотики в учебных целях Министерству юстиции предоставлено право использовать наркотические средства, предназначенные для уничтожения, в тренировках по их поиску.
Внутренняя политика
14 августа 2025 г. 13:31
Министерству юстиции предоставлено право использовать наркотические средства, предназначенные для уничтожения, в тренировках по их поиску.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Указ от 9 августа 2005 года № 280 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Согласно документу, наркотические средства, подлежащие уничтожению в соответствии с законодательством, могут применяться кинологической службой Министерства юстиции для тренировок по поиску наркотиков.

Ранее такое право имели только Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет и Государственная пограничная служба.

Использование этих средств в тренировках осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Версия на азербайджанском языке Məhvi nəzərdə tutulan narkotiklərdən Ədliyyə Nazirliyi də axtarış üzrə təlimlərdə istifadə edə biləcək

