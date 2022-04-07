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Министерству сельского хозяйства даны дополнительные полномочия

Министерству сельского хозяйства даны дополнительные полномочия Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в перечень проверок, проводимых в связи с ситуациями, создающим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства на основании закона Азербайджанской Респу
Внутренняя политика
7 апреля 2022 г. 19:35
Министерству сельского хозяйства даны дополнительные полномочия

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в перечень проверок, проводимых в связи с ситуациями, создающими серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства на основании закона Азербайджанской Республики ”О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства”.

Как сообщает Report, проверка соблюдения соответствующих требований, установленных законами Азербайджанской Республики ”О семеноводстве“, ”О чаеводстве“, ”О селекционных достижениях” и другими законами Азербайджанской Республики, регулирующими отношения в этой области, будет осуществляться Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

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