Министерству сельского хозяйства даны дополнительные полномочия

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в перечень проверок, проводимых в связи с ситуациями, создающим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства на основании закона Азербайджанской Респу

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в перечень проверок, проводимых в связи с ситуациями, создающими серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства на основании закона Азербайджанской Республики ”О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства”.

Как сообщает Report, проверка соблюдения соответствующих требований, установленных законами Азербайджанской Республики ”О семеноводстве“, ”О чаеводстве“, ”О селекционных достижениях” и другими законами Азербайджанской Республики, регулирующими отношения в этой области, будет осуществляться Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.