Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать движение, возглавляемое Губадом Ибадоглу

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать Движение демократии и процветания Азербайджана (ADR).

Об этом Report сообщил председатель ADR Губад Ибадоглу.

Он отметил, что, в ответном письме указано неправильное соблюдение законодательству в связи в верховным органом самоуправления ADR: "Эта регистрация не имеет никакого юридического основания”.

Г.Ибадоглу подчеркнул, что министерство в четвертый раз отказывается регистрировать движение.

Напомним, что ADR было учреждено 21 февраля 2015 года.