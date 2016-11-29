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    Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать движение, возглавляемое Губадом Ибадоглу

    В ответном письме указано неправильное соблюдение законодательству в связи в верховным органом самоуправления ADR

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать Движение демократии и процветания Азербайджана (ADR).

    Об этом Report сообщил председатель ADR Губад Ибадоглу.

    Он отметил, что, в ответном письме указано неправильное соблюдение законодательству в связи в верховным органом самоуправления ADR: "Эта регистрация не имеет никакого юридического основания”.

    Г.Ибадоглу подчеркнул, что министерство в четвертый раз отказывается регистрировать движение.

    Напомним, что ADR было учреждено 21 февраля 2015 года. 

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