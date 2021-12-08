Министерство юстиции: В течение месяца принимаются около 5 млн нотариальных запросов

"В последнее время в стране осуществляется переход на цифровое правительство, и сфера юстиции не отстает от этого процесса".

"В последнее время в стране осуществляется переход на цифровое правительство, и сфера юстиции не отстает от этого процесса".

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

"Сегодня более 40 информационных ресурсов 24 государственных органов интегрированы в электронные цифровые системы министерства. В течение месяца принимаются около 5 миллионов нотариальных запросов. Отмечу также, что подавляющее большинство интеграций обеспечиваются через платформы электронного правительства и ASAN Bridge", - отметил А.Самедзаде.