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Министерство юстиции: В течение месяца принимаются около 5 млн нотариальных запросов

Министерство юстиции: В течение месяца принимаются около 5 млн нотариальных запросов "В последнее время в стране осуществляется переход на цифровое правительство, и сфера юстиции не отстает от этого процесса".
Внутренняя политика
8 декабря 2021 г. 16:38
Министерство юстиции: В течение месяца принимаются около 5 млн нотариальных запросов

"В последнее время в стране осуществляется переход на цифровое правительство, и сфера юстиции не отстает от этого процесса".

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

"Сегодня более 40 информационных ресурсов 24 государственных органов интегрированы в электронные цифровые системы министерства. В течение месяца принимаются около 5 миллионов нотариальных запросов. Отмечу также, что подавляющее большинство интеграций обеспечиваются через платформы электронного правительства и ASAN Bridge", - отметил А.Самедзаде.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyi: "Ay ərzində 5 milyona yaxın notarial sorğu qəbul edilir"

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