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    ​Министерство юстиции ответило на обращение в связи со Съездом ПНФА, возглавляемой Рази Нуруллаевым

    Документы по съезду представлены в Бакинский административно-экономический суд №1

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министерство юстиции ответило на обращение по поводу включения в государственный реестр соответствующей информации в связи с прошедшим 18 октября Съездом Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), возглавляемой Рази Нуруллаевым.

    Об этом сообщил Report Р.Нуруллаев. Он отметил, что министерство рекомендовало решить вопрос в судебном порядке.

    По словам Р.Нуруллаева, документы по съезду представлены в Бакинский административно-экономический суд №1.

    Напомним, что министерство юстиции также посчитало целесообразным обратиться в суд в связи с проведенным 27 сентября Съездом ПНФА, возглавляемой Али Керимли.

    Отметим, что согласно "Закону о государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", юридические лица, в том числе, политические партии в случае изменений в документах, должны в течение 40 дней обратиться в министерство юстиции с запросом о включении соответствующей информации в государственный реестр.

    На прошедшем 18 октября Съезде ПНФА Рази Нуруллаев был избран председателем партии.

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