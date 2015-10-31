Министерство внутренних дел обратилось к предпринимателям

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к предпринимателям.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 26 октября 2015 года о дополнительных мерах по применению закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" МИД продолжает исполнение требований, исходящих из данных нормативных правовых актов, расследование поступившей по назначению соответствующей информации и необходимые мероприятия: "В связи с этим просим немедленно сообщать на "горячую линию - 102" о случаях злоупотребления сотрудниками органов внутренних дел своим служебным положением, касающихся незаконного вмешательства в деятельность бизнес-структур и предпринимателей, препятствий, чинимых законной предпринимательской деятельности".