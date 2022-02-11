Министерство: В прошлом году более 3 300 человек были арестованы в административном порядке

В 2021 году к административной ответственности привлечены около 5 700 лиц, препятствующих исполнению решений, не выполняющих законные требования исполнительных органов, в том числе более 3 300 человек арестованы в административном порядке.
Как передает Report, об этом говорилось на заседании коллегии в Министерстве юстиции.
В результате принятых мер принудительного исполнения в отношении более 2 600 должников, исполнивших судебные решения по алиментам, денежным взысканиям и другим платежам, сняты ограничения на их выезд из страны.