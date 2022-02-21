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МИД Азербайджана: Решительно осуждаем заявление внешнеполитического ведомства Армении

МИД Азербайджана: Решительно осуждаем заявление внешнеполитического ведомства Армении 10:36
Внутренняя политика
21 февраля 2022 г. 11:17
МИД Азербайджана: Решительно осуждаем заявление внешнеполитического ведомства Армении

"Решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении, поддерживающее незаконное решение от 20 февраля 1988 года, положившее начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что данное надуманное решение противоречило Конституции СССР, закону об НКАО от 1981 года, а также всем другим соответствующим нормативно-правовым актам.

Поддержка Арменией армянских сепаратистов и осуществление ею агрессивной политики территориальных притязаний к Азербайджану привели к почти 30-летней военной оккупации части территорий Азербайджана, кровавым этническим чисткам на этих землях, нарушению фундаментальных прав одного миллиона азербайджанцев.

Агрессивный сепаратизм, который МИД Армении расценил как "возрождение", привел к широкомасштабной катастрофе в регионе, которая продолжалась на протяжении десятилетий. Эта ситуация на протяжении многих лет серьезно препятствовала развитию региона в условиях мира и безопасности.

Сейчас, когда в регионе устанавливается международное право и предпринимаются попытки к нормализации отношений между двумя государствами, МИД Армении выступил с заявлением, поощряющим межнациональную рознь, что, с одной стороны, свидетельствует о безответственном поведении этой страны, а с другой - о том, что она все еще не извлекла уроков из последних событий.

Доводим до сведения МИД Армении, что подобный деструктивный подход не имеет будущего.

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Версия на английском языке Official Baku strongly condemns Armenian ministry's statement
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Ermənistan XİN-in bəyanatını qətiyyətlə qınayırıq"

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