О нас

Министерство: Обнаружены факты включения партиями в реестр скончавшихся людей

Министерство: Обнаружены факты включения партиями в реестр скончавшихся людей В ходе проведенной министерством юстиции проверки соответствия реестра членов партий требованиям законодательства выявлен ряд недочетов, в том числе включение в реестр скончавшихся лиц или лиц, не являющихся членами партии.
Внутренняя политика
18 июля 2023 г. 16:09
Министерство: Обнаружены факты включения партиями в реестр скончавшихся людей

В ходе проведенной министерством юстиции проверки соответствия реестра членов партий требованиям законодательства выявлен ряд недочетов, в том числе включение в реестр скончавшихся лиц или лиц, не являющихся членами партии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.

С момента вступления в силу закона "О политических партиях" 31 партия заявила о добровольной ликвидации. "В заявлениях эти решения объяснялись всесторонними успешными реформами, проводимыми в стране по инициативе президента Азербайджанской Республики, поощряемый политический диалог, установившаяся атмосфера политической стабильности и национальной солидарности, а также освобождение от оккупации наших территорий в результате победы в Отечественной войне. Остальные 27 партий представили в министерство юстиции реестр, где указаны имена, фамилии, отчества, даты рождения, адреса регистрации членов, местные организации партий, в которых они зарегистрированы, и контактные номера".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Partiyaların vəfat etmiş şəxsləri reyestrə daxil etməsi və başqa qüsurlar aşkarlanıb”

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi