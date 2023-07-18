Министерство: Обнаружены факты включения партиями в реестр скончавшихся людей

В ходе проведенной министерством юстиции проверки соответствия реестра членов партий требованиям законодательства выявлен ряд недочетов, в том числе включение в реестр скончавшихся лиц или лиц, не являющихся членами партии.

В ходе проведенной министерством юстиции проверки соответствия реестра членов партий требованиям законодательства выявлен ряд недочетов, в том числе включение в реестр скончавшихся лиц или лиц, не являющихся членами партии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.

С момента вступления в силу закона "О политических партиях" 31 партия заявила о добровольной ликвидации. "В заявлениях эти решения объяснялись всесторонними успешными реформами, проводимыми в стране по инициативе президента Азербайджанской Республики, поощряемый политический диалог, установившаяся атмосфера политической стабильности и национальной солидарности, а также освобождение от оккупации наших территорий в результате победы в Отечественной войне. Остальные 27 партий представили в министерство юстиции реестр, где указаны имена, фамилии, отчества, даты рождения, адреса регистрации членов, местные организации партий, в которых они зарегистрированы, и контактные номера".