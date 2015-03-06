​Милли Меджлис внес поправки в Уголовный Кодекс

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточается наказание за разглашение государственной тайны. Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса внесены поправки в Уголовный Кодекс.

Согласно предложенной поправке, разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, при отсутствии признаков государственной измены, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет (ранее от двух до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет (ранее от трех до семи лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, что согласно действующему законодательству, уголовную ответственность за разглашение государственной тайны несут только должностные лица.

Поправка была принята большинством голосов.