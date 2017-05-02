Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект, связанный с запретами для депутатов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня пленарном заседании парламента был обсужден законопроект "О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" .

По сообщению Report, новый законопроект, подготовленный парламентом, состоит из 13 пунктов.

Законопроект предусматривает правила этики поведения депутатов Милли Меджлиса и юридические механизмы соблюдения этих самых норм, согласно 7 пункту I части 89 статьи Конституции и пунктам 1 и 3 I части 94 статьи.

Этот закон применяется только к лицам, имеющим статус депутата. Каждый депутат обязан соблюдать положения данного закона, руководствуясь правилами этики поведения.

В законопроекте предусматривается лишение депутатского мандата лиц, грубо нарушивших правила этики поведения, запрещено использование депутатами оскорбительных слов, а также запрещено перебивать друг друга.

В то же время, согласно законопроекту, депутату запрещено требовать или брать для себя или для других людей в качестве подарка вознаграждение или то, что создает представление о вознаграждении, которое может повлиять на беспристрастное исполнение им депутатской работы, или которое может быть получено депутатом в качестве вознаграждения в обмен на выполнение им своих обязанностей.

В законопроекте указано, что это правило не применяется в случае предоставления подарка, цена которого не превышает сумму (55 манат), предусмотренную в законе "О борьбе с коррупцией", и связанного с жестом гостеприимства.

Законопроект, вынесенный на голосование, был принят в первом чтении.