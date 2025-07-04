Милли Меджлис в первом чтении одобрил штрафы до 5 тыс. манатов для печатных СМИ, работающих без регистрации в Медиа реестре

Милли Меджлис в первом чтении одобрил штрафы до 5 тыс. манатов для печатных СМИ, работающих без регистрации в Медиа реестре

Милли Меджлис принял в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий применение штрафных санкций в размере до 5 тыс. манатов в отношении печатных СМИ, работающих без регистрации в Медиа реестре.

Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля.

Согласно поправкам, физические лица будут штрафоваться на сумму от 500 до 1 000 манатов за издание или распространение печатной продукции субъектов печатных СМИ, осуществляющих деятельность без регистрации в Медиа реестре, должностные лица - от 1 500 до 2 500 манатов, юридические лица — от 3 000 до 5 000 манатов.

Под распространителем понимается физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение и продажу издательской продукции на основании договора с издательством (или издателем) или на других законных основаниях.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.