​Милли Меджлис утвердил право отсрочки от военной службы бакалаврам, магистрам и докторантам

Документ вступит в силу после подписания закона президентом Азербайджана

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрели проект поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Report, проинформировав о проекте, вице-спикер, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал, что до сих пор отсрочка от военной службы предоставлялась лишь студентам бакалавриата. Согласно поправке в 21-ю статью закона, впредь это право коснется также студентов магистратуры и докторантуры.

Кроме того, право отсрочки от военной службы до окончания учебы будет предоставлено получающим очное образование за границей студентам бакалавриата, а также обучающимся в резидентуре (интернатуре) и лицам, получающим высшее базовое медицинское образование.

Еще одно предложенное изменение в закон связано с предоставлением отсрочки от военного призыва лицам, желающим продолжить учебу в научных организациях Азербайджана.

Таким образом, вне зависимости от организационной правовой формы и формы собственности, отсрочка от военной службы до конца учебы будет предоставлена получающим очное образование за границей студентам бакалавриата, магистратуры и резидентуры, а также обучающимся в резидентуре (интернатуре) лицам, получающим высшее базовое медицинское образование, а также студентам, обучающимся в лицензированных и аккредитованных научных организациях, установленных соответствующими органами исполнительной власти.

Проект был вынесен на голосование и принят.

Документ вступит в силу после подписания закона президентом Азербайджана.