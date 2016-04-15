Милли Меджлис утвердил новый состав ЦИК - СПИСОК

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли вопрос избрания членов Центризбиркома (ЦИК).

Как сообщает Report, в своем выступлении спикер парламента Октай Асадов сказал, что в состав ЦИК входит 18 человек, 6 из которых являются в парламенте представителями большинства, 6 - меньшинства, а 6 - нейтральных депутатов.

После выступлений народных депутатов новый состав ЦИК вынесли на обсуждение и утвердили.

В список вошли - Фуад Джавадов, Шаитдин Алиев, Рамиз Ибрагимов, Валида Кязимова, Гусейн Пашаев, Мазахир Панахов, Ильхам Мамедов, Натик Мамедов, Арифе Мухтарова, Низами Надиров, Габиль Оруджев, Азер Тагиев, Бахшеиш Аскеров, Этибар Гулиев, Микаил Рагимов, Тофик Гасанов, Алмаз Гахраманлы и Илькин Шахбазов.