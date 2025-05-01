Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором

Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором

Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева на должность генерального прокурора Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания внесены соответствующие поправки.

Вопрос уже был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Отметим, что Кямран Алиев был назначен Генеральным прокурором Азербайджана указом президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Срок его полномочий истекает сегодня.