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Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором

Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 09:35
Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева генпрокурором

Милли Меджлис сегодня рассмотрит вопрос о переназначении Кямрана Алиева на должность генерального прокурора Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания внесены соответствующие поправки.

Вопрос уже был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Отметим, что Кямран Алиев был назначен Генеральным прокурором Азербайджана указом президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Срок его полномочий истекает сегодня.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to consider reappointment of Kamran Aliyev as prosecutor general today
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis bu gün Kamran Əliyevin yenidən Baş prokuror təyin edilməsi barədə təqdimata baxacaq

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