​Милли Меджлис приступил к обсуждению госбюджета на 2016 год

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса приступили к обсуждению госбюджета на 2016 год и других входящих в пакет бюджета законопроектов.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включены законопроекты "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2016 год", "О госбюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2016 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2016 год", "О критерии потребности в Азербайджанской Республике на 2016 год".

Депутаты также обсудят проект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", законопроекты "О смете расходов Милли Меджлиса на 2016 год", "О смете расходов Счетной палаты на 2016 год".