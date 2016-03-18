Милли Меджлис принял законопроект "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден законопроект "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".

Как сообщает Report, информацию о законопроекте представил первый заместитель председателя парламента, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что данная Конвенция принята в 1979 году: "Азербайджан присоединился к Конвенции в декабре 2003 года. В 2005 году приняты поправки. На сегодняшнем заседании также рассматриваются поправки к конвенции. Суть поправок заключается в укреплении требований транспортировки, хранения ядерных материалов. Здесь также определены принципы, которые назначают обязанности государств. Считаю, что поправки полностью соответствуют национальным интересам Азербайджана".

Депутат Азай Гулиев отметил, что в ближайшие дни в США пройдет международный саммит по ядерной безопасности: "Как вы знаете, недавно президент США Барак Обама пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева на этот саммит. Считаю, что ратификация поправок к данной конвенции будет вкладом нашей страны в этот саммит".

Присоединение Азербайджана к данной конвенции, ратификацию поправок депутат Бахтияр Алиев расценил как положительный шаг: "Азербайджан присоединился к документу. Желательно, чтобы мировое сообщество выделило внимание проблемам Азербайджана, исходя из требований международной конвенции. Уже свыше 20 лет Армения оккупировала азербайджанские земли. Армения выбрасывает отходы атомной электростанции "Мецамор" в Араз и другие азербайджанские реки. Все это является угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона".

Другие депутаты - Тахир Керимли, Хангусейн Кязымлы, Хикмет Мамедов, Эльман Насиров также положительно оценили ратификацию поправок к конвенции.

Отметим, что законопроект о поправках к Конвенции был принят путем голосования.