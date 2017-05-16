Милли Меджлис принял законопроект "Об ограничении использования табачных изделий" во втором чтении

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщает Report, законопроект определяет правовые основы защиты здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, здорового воспитания детей и юношей, профилактики вредных привычек, использования табачных изделий и уменьшения негативного влияния табачного дыма на окружающую среду.

Согласно законопроекту, курение табачных изделий запрещается в оздоровительных, научных и учебных заведениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, зданиях цирка, выставочных и демонстрационных салонах, спортивных соревнованиях, концертных залах и залах, где проводятся другие массовые мероприятия, объектах торгового, бытового и социального обслуживания, зданиях морских (речных) и воздушных портов, железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях), остановках автобусов, международных и местных пассажироперевозках, общих используемых автотранспортных средствах по перевозке пассажиров и легковых такси, лифтах многоэтажных домов и комнатах общего использования, детских площадках, в пределах пляжей и др.

Запрет будет распространяться на учебные и воспитательные учреждения, их территории, учреждения здравоохранения, реабилитации, санаторно-курортные учреждения, рабочие места, рестораны, кафе, бары и другие объекты общепита (за исключением открытых мест), учреждения социальных услуг, отели, читальные залы, библиотеки, музеи и пр.

Запрет также коснется наземных и подземных пешеходных переходов, междугородних автобусов, такси, автобусов, действующих в районы и по международным маршрутам, вестибюлей станций метро, переходов, платформ и вагонов и пр.

Законопроект был принят во втором чтении после голосования.