Милли Меджлис принял законопроект о некоторых ограничениях в связи с членами муниципалитетов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На последнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса обсудили законопроект "О правилах этического поведения служащих муниципалитетов".
Как сообщает Report, законопроект состоит из 3 глав и 27 статей.
Данный закон определяет правила этического поведения членов муниципалитетов, принципы и правовые механизмы их соблюдения.
Согласно законопроекту, нарушение правил этического поведения служит основой для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности.
Поступление от юридического или же физического лица жалобы или же других сведений о нарушении членом муниципалитета статей закона, или же публикация в СМИ аналогичной информации, также может стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.
В случае обнаружения при исполнении дисциплинарного производства состава преступления в правонарушении служащего муниципалитета, уголовно-исполнительному органу об этом должно сообщаться.
В качестве одной из мер дисциплинарной ответственности за нарушение правил могут сделать предупреждение или же выговор и пр.
При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться личность служащего муниципалитета, его авторитет в коллективе, уровень профессионализма, характер совершенного правонарушения.
Мера дисциплинарной ответственности к нарушившему правила этического поведения служащему муниципалитета применяется в течение 30 дней с момента обнаружения нарушения.
Законопроект был принят путем голосования.
İlkin PirəliАвтор новости
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