Милли Меджлис принял законопроект о некоторых ограничениях в связи с членами муниципалитетов

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На последнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса обсудили законопроект "О правилах этического поведения служащих муниципалитетов".

Как сообщает Report, законопроект состоит из 3 глав и 27 статей.

Данный закон определяет правила этического поведения членов муниципалитетов, принципы и правовые механизмы их соблюдения.

Согласно законопроекту, нарушение правил этического поведения служит основой для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности.

Поступление от юридического или же физического лица жалобы или же других сведений о нарушении членом муниципалитета статей закона, или же публикация в СМИ аналогичной информации, также может стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

В случае обнаружения при исполнении дисциплинарного производства состава преступления в правонарушении служащего муниципалитета, уголовно-исполнительному органу об этом должно сообщаться.

В качестве одной из мер дисциплинарной ответственности за нарушение правил могут сделать предупреждение или же выговор и пр.

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться личность служащего муниципалитета, его авторитет в коллективе, уровень профессионализма, характер совершенного правонарушения.

Мера дисциплинарной ответственности к нарушившему правила этического поведения служащему муниципалитета применяется в течение 30 дней с момента обнаружения нарушения.

Законопроект был принят путем голосования.