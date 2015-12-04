Милли Меджлис принял закон, предусматривающий лишение террористов гражданства Азербайджана

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Участие в терроре, действия по принудительному изменению конституционного строя в Азербайджане будут заканчиваться лишением гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены дополнения в закон "О гражданстве Азербайджанской Республики".

Согласно проекту дополнений, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, внесены новые дополнения (3-1, 3-2) в ст. 18 относительно лишения гражданства Азербайджанской Республики.

Согласно дополнениям, лицо, прошедшее военное обучение в иностранном государстве под предлогом получения религиозного образования, распространяющее религиозные течения на почве вражды, участвующее в религиозных конфликтах в иностранных государствах под предлогом религиозных обрядов, привлекшее к данной деятельности других лиц, или создавшее вооруженные группировки в этих целях, будет лишено гражданства.

После обсуждений проект был принят по итогам голосования.