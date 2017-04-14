Милли Меджлис принял закон о запрете на курение в общественных местах в первом чтении

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщает Report, законопроект определяет законные основы защиты здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, здорового взросления и развития молодежи и детей, профилактики вредных привычек, использование табачных изделий и уменьшение вреда табачного дыма окружающей среде.

Согласно законопроекту, курение табачных изделий запрещается в оздоровительных, научных и учебных заведениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, зданиях цирка, выставочных и демонстрационных салонах, спортивных соревнованиях, концертных залах и залах, где проводятся другие массовые мероприятия, объектах торгового, бытового и социального обслуживания, зданиях морских (речных) и воздушных портов, железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях), остановках автобусов, международных и местных пассажироперевозках, общих используемых автотранспортных средствах по перевозке пассажиров и легковых такси, лифтах многоэтажных домов и комнатах общего использования, детских площадках, в границах пляжей и др.

Законопроект был принят после голосования.