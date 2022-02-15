Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении двух районов

Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении Низаминского и Кяпазского районов Гянджи.

Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении Низаминского и Кяпазского районов Гянджи.

Как сообщает Report, в связи с этим проект закона ”О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджи" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте предлагалось упразднить Низаминский и Кяпазский районы Гянджи. Согласно изменениям, административно-территориальные округа в Низаминском и Кяпазском районах будут переданы в подчинение исполнительной власти города Гянджи.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.