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Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении двух районов

Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении двух районов Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении Низаминского и Кяпазского районов Гянджи.
Внутренняя политика
15 февраля 2022 г. 14:04
Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении двух районов

Милли Меджлис принял в I чтении проект об упразднении Низаминского и Кяпазского районов Гянджи.

Как сообщает Report, в связи с этим проект закона ”О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджи" был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В проекте предлагалось упразднить Низаминский и Кяпазский районы Гянджи. Согласно изменениям, административно-территориальные округа в Низаминском и Кяпазском районах будут переданы в подчинение исполнительной власти города Гянджи.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis iki rayonun ləğv edilməsinə dair layihəni I oxunuşda qəbul edib

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