Милли Меджлис принял связанный с муниципалитетами ежегодный доклад

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был выслушан ежегодный доклад Центра по работе с муниципалитетами.

Как сообщает Report, в ежегодном докладе, представленном замминистра юстиции Вилаятом Захировым, отмечается о проведении в 2016 году административных расследований касательно 27 обращений. 9 из них были связаны с недочетами, а 3 – с нарушением финансовых операций. Материальный ущерб был возмещен.

Кроме того, во время расследований, проведенных на основании 18 обращений, были выявлены серьезные правонарушения, которые направили в органы прокуратуры для дачи юридической оценки.

В 2016 году в следственный орган в целом направлено 58 дел. По 12 фактам возбуждено уголовное дело, в одном случае существует вступивший в законную силу приговор суда.