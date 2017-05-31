Милли Меджлис обсудил проект изменений, предусматривающий новые требования к пляжам

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Милли Меджлис обсудил проект изменений, предусматривающих новые требования к пляжам.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект, предусматривающий изменения в Земельный кодекс.

Согласно изменениям, на общественных пляжах огорождение земельного участка, находящегося на прибрежной полосе 20-50 м, возможно с условием не ограничивать вход и выход к берегу моря, и при условии, что забор или строительные конструкции не будут ограничивать видимость границы воды и суши, и в этом заборе или строительной конструкции в целях охраны государственной границы через каждые 200 м будет дорога шириной как минимум 6 м, обеспечивающая проезд к берегу.

Поправки в кодексе носят характер уточнения и требуют создания общественных пляжей в соответствии с требованиями правовых актов и норм.

Некоторые депутаты отметили, что проект не ясен. И поэтому было принято решение продолжить обсуждения на очередном заседании.