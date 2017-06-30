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    Милли Меджлис принял проект об учреждении новой медали в Азербайджане

    Учреждена Юбилейная медаль 100 лет (1918-2018) армии Азербайджана

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана учреждена медаль.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен проект изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей в Азербайджанской Республики".

    Согласно проекту, учреждена "Юбилейная медаль 100 лет (1918-2018) армии Азербайджана".

    Медали будут удостоены военнослужащие находящиеся на службе в Вооруженных силах, а также отправленные в запас, с представлением соответствующей исполнительной структуры.

    Законопроект вынесен на голосование и принят.

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