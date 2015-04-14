​Милли Меджлис принял годовой отчет Счетной палаты

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе завершилось слушание годового отчета Счетной палаты за 2014 год. Как сообщает Report, председатель палаты Вугар Гюльмамедов выступил с отчетом перед депутатами.

Он отметил, что за отчетный год проведено 82 контрольных мероприятия, два из которых являются аналитическим обзором, по своевременному контролю за исполнением государственного бюджета, анализу ведения финансирования из государственного бюджета, устранению выявленных отклонений бюджетных показателей, а также усовершенствованию бюджетного процесса.

В.Гюльмамедов подчеркнул, что информация об итогах контрольных мероприятий была представлена в Милли Меджлис, по итогам четырех мероприятий соответствующие материалы направлены Республиканскую генеральную прокуратуру. За отчетный год в пяти организациях Палата впервые провела контрольные мероприятия. Контрольные мероприятия охватили 126 структур (с учетом различных проектов государственных капиталовложений - 188).

Председатель отчета Счетной палаты также отметил, что проведенные в 2014 году аудиты выявили расход средств на сумму 294 млн. манатов без проведения процедур закупок: "Одним из недочетов каждого объекта является использование средств не по назначению. Наряду с этими мероприятиями, обеспечена ликвидация 323,5 штатных единиц и 11 групп, что позволило предотвратить ежегодное расходование в среднем 1,9 млн. манатов".

В завершение годовой отчет был принят большинством голосов.