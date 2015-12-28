​Милли Меджлис: Пресечены попытки группы армянских хакеров

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана выразил отношение к информации о взломе группой армянских хакеров официального сайта парламента.

Как сообщили Report в парламенте, 27 декабря в некоторых армянских СМИ распространили ложную информацию о взломе сайта хакерской группой Armenian Cyber Army.

В информации говорится, что в действительности различные попытки, сделанные армянскими хакерами в отношении сайта Милли Меджлиса, были безрезультатны, и какой-либо ущерб системе нанесен не был: "При попытках взлома и нападения на сайт сработала защитная программа и в целях защиты доступа к сайту система была временно ограничена, а затем восстановлена администратором системы. Как административные, так и наши технические возможности позволяют своевременно пресекать подобные попытки. Защитные системы сайта способны нейтрализовать аналогичные коварные попытки. Повлиять на деятельность сайта Милли Меджлиса подобными действиями невозможно".