Милли Меджлис планирует провести слушания в связи с проблемами дорожного движения и парковок в Баку

Милли Меджлис планирует провести слушания в связи с проблемами дорожного движения и парковок в Баку.

Милли Меджлис планирует провести слушания в связи с проблемами дорожного движения и парковок в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев в ходе сегодняшнего заседания парламента.

По его словам, если раньше граждане платили за парковку 1-2 маната в день, то теперь им приходится платить 8-10 манатов.

"Граждане, которые не могут найти место для парковки, оставляют машины во дворах жилых зданий, что создает дополнительные проблемы для жителей этих домов. Я думаю, что в будущем мы сможем провести общественные слушания с соответствующими органами и провести работу по решению этих проблем", - сказал он.

Депутат также предложил создать на парковочных местах пункты для зарядки электромобилей.