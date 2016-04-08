Милли Меджлис обратился к политическим партиям для определения лиц, которые будут представлены в членстве ЦИК

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис обратился к политическим партиям для определения лиц, которые будут представлены в членстве Центризбиркома (ЦИК).

Как сообщает Report, после определения партиями и независимыми депутатами членов, которые будут представлены в ЦИК, список предложений передадут в Милли Меджлис.

Вопрос вынесут на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 15 апреля.

Отметим, что нынешний состав ЦИК, в членство которого входят 18 человек, сформирован после парламентских выборов 2010 года.

Члены комиссии утверждаются Милли Меджлисом на основе кандидатов, выдвинутых представленными в парламенте политическими партиями и независимыми депутатами.

В нынешний состав ЦИК входят: Мазахир Панахов (председатель), Натик Мамедов (заместитель председателя), Арифа Мухтарова (секретарь), Микаил Рагимов (секретарь), члены ЦИК - Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова, Габиль Оруджев, Тофик Гасанов, Ильхам Мамедов, Низами Надиров, Азер Тагиев, Тамам Джафаров, Вахшеиш Аскеров, Алмаз Гахраманлы, Акиф Гурбанов и Этибар Гулиев.