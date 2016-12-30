Милли Меджлис обратился к азербайджанцам мира

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана сделал обращение к азербайджанцам мира по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, обращение на сегодняшнем пленарном заседании зачитала заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

В обращении говорится, что одним из обязательств азербайджанцев мира является сохранение национальных ценностей и традиций нашего народа: "Это зависит от единства азербайджанцев мира. Необходимо сохранение национальных ценностей".

В обращении подчеркивается, что если азербайджанцы объединят свои усилия, это будет важным шагом в связи с Нагорным Карабахом: "Призываем всех к единству".