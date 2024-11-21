О нас

Милли Меджлис обсудит законопроект о госбюджете на 2025 год

Милли Меджлис обсудит законопроект о госбюджете на 2025 год Милли Меджлис Азербайджана проведет очередные заседания 25, 26 и 27 ноября.
Внутренняя политика
21 ноября 2024 г. 16:31
Милли Меджлис обсудит законопроект о госбюджете на 2025 год

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередные заседания 25, 26 и 27 ноября, основной темой повестки которых станет проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Как сообщает Report, в повестку заседания в целом включены 12 вопросов.

Наряду с госбюджетом, парламент обсудит проекты бюджетов Фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2025 год. Депутаты также рассмотрят законопроекты об установлении прожиточного минимума и критерия нуждаемости в стране на следующий год.

Кроме того, парламентарии обсудят поправки в Налоговый кодекс Азербайджана, изменения в законах "О безналичных расчетах", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О страховании от безработицы" и "О таможенных тарифах".

В повестку также включены вопросы об утверждении смет расходов на 2025 год для самого Милли Меджлиса и Счетной палаты Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsi layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə ediləcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi