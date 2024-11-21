Милли Меджлис обсудит законопроект о госбюджете на 2025 год

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередные заседания 25, 26 и 27 ноября.

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередные заседания 25, 26 и 27 ноября, основной темой повестки которых станет проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Как сообщает Report, в повестку заседания в целом включены 12 вопросов.

Наряду с госбюджетом, парламент обсудит проекты бюджетов Фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2025 год. Депутаты также рассмотрят законопроекты об установлении прожиточного минимума и критерия нуждаемости в стране на следующий год.

Кроме того, парламентарии обсудят поправки в Налоговый кодекс Азербайджана, изменения в законах "О безналичных расчетах", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О страховании от безработицы" и "О таможенных тарифах".

В повестку также включены вопросы об утверждении смет расходов на 2025 год для самого Милли Меджлиса и Счетной палаты Азербайджанской Республики.