Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Милли Меджлис направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с победой на президентских выборах.

Милли Меджлис направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента 16 февраля.

"От имени всех парламентариев я направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву в связи с переизбранием на пост президента, передала искренние поздравления", - сказала Гафарова.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Кандидат от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12 процента голосов.