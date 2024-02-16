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Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву Милли Меджлис направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с победой на президентских выборах.
Внутренняя политика
16 февраля 2024 г. 10:12
Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Милли Меджлис направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента 16 февраля.

"От имени всех парламентариев я направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву в связи с переизбранием на пост президента, передала искренние поздравления", - сказала Гафарова.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Кандидат от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12 процента голосов.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis seçkilərdə qələbə münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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