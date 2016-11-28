Милли Меджлис готовит законопроект в связи с Ходжалинской трагедией

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Приближается 25-ая годовщина Ходжалинской трагедии. В связи с этим готовится законопроект".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова на церемонии презентации законопроекта "Изучение правовых аспектов признания геноцида и этнической чистки на мировом уровне", подготовленный совместно Милли Меджлисом, производственным объединением "За могущественный Азербайджан" и Государственным советом неправительственных организаций при президенте Азербайджана.

Б.Мурадова отметила, что в Милли Меджлисе готовится новый законопроект касательно людей, подвергшихся геноциду: "Предусмотренный законопроект сможем представить общественности в 25-ю годовщину Ходжалинской трагедии".

Председатель правовой политики и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли в своем выступлении подчеркнул о необходимости разработки законопроекта.

Депутат Азай Гулиев отметил, что основной целью разработки законопроекта является организация правосудия.