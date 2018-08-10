Милиху Евдаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Милиху Евдаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественной жизни Aзербайджанской Республики Милиху Ильханановичу Евдаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
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