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    Милиху Евдаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Милиху Евдаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественной жизни Aзербайджанской Республики Милиху Ильханановичу Евдаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. 

    Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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