Микаил Джаббаров решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.
"Желаем терпения семье и близким погибшего в результате нападения старшего лейтенанта Орхана Аскерова, и исцеления раненым. Мы солидарны с нашими дипломатами", - написал министр.
Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения. Напавший на посольство Азербайджана задержан.
Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində törədilmiş terror aktını şiddətlə qınayırıq. Hadisə nəticəsində həlak olmuş baş leytenant Orxan Əsgərovun ailəsinə və yaxınlarına səbir, yaralılara isə şəfa diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Diplomatlarımızla həmrəyik. Öncə Vətən.