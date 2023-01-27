Микаил Джаббаров решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Желаем терпения семье и близким погибшего в результате нападения старшего лейтенанта Орхана Аскерова, и исцеления раненым. Мы солидарны с нашими дипломатами", - написал министр.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения. Напавший на посольство Азербайджана задержан.