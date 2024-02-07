Микаил Джаббаров: Сегодняшние выборы - новый этап развития нашей страны

Министр экономики Микаил Джаббаров проголосовал на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Министр экономики Микаил Джаббаров проголосовал на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Report, министр воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

"Сегодня в нашей стране праздничный, особый день. Потому что впервые в истории нашей независимости президентские выборы проходят на всей суверенной территории Азербайджана. Я считаю, что это счастье для каждого из нас. Это новый этап развития нашей страны", - отметил министр.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.