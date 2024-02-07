Микаил Джаббаров: Сегодняшние выборы - новый этап развития нашей страны

Министр экономики Микаил Джаббаров проголосовал на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Как сообщает Report, министр воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.
"Сегодня в нашей стране праздничный, особый день. Потому что впервые в истории нашей независимости президентские выборы проходят на всей суверенной территории Азербайджана. Я считаю, что это счастье для каждого из нас. Это новый этап развития нашей страны", - отметил министр.
Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.