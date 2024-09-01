Микаил Джаббаров проголосовал на парламентских выборах

Министр экономики Микаил Джаббаров проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Министр экономики Микаил Джаббаров проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, министр воспользовался правом голоса на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

Сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах, включая 54 участка на освобожденных территориях. За 125 депутатских мандатов на парламентских выборах борются 990 кандидатов. В Азербайджане зарегистрировано 6 421 960 избирателей.