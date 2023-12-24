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Микаил Джаббаров поздравил президента Ильхама Алиева

Микаил Джаббаров поздравил президента Ильхама Алиева "Сердечно поздравляем президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения. Желаем лидеру, восстановившему территориальную целостность, суверенитет нашего государства и поднявшего его на вершину
Внутренняя политика
24 декабря 2023 г. 09:46
Микаил Джаббаров поздравил президента Ильхама Алиева

"Сердечно поздравляем президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения. Желаем лидеру, восстановившему территориальную целостность, суверенитет нашего государства и поднявшего его на вершину, успехов в дальнейшей деятельности во имя устойчивого прогресса и светлого будущего Азербайджана".

Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Dövlətimizin ərazi bütövlüyünü zirvələrə yüksəldən liderə davamlı tərəqqi fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq”

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