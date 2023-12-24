Микаил Джаббаров поздравил президента Ильхама Алиева
Микаил Джаббаров поздравил президента Ильхама Алиева"Сердечно поздравляем президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения. Желаем лидеру, восстановившему территориальную целостность, суверенитет нашего государства и поднявшего его на вершину
"Сердечно поздравляем президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с днем рождения. Желаем лидеру, восстановившему территориальную целостность, суверенитет нашего государства и поднявшего его на вершину, успехов в дальнейшей деятельности во имя устойчивого прогресса и светлого будущего Азербайджана".
Как передает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Отметим, что сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi (@azpresident) doğum günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa edərək zirvələrə yüksəldən liderə Azərbaycanın davamlı tərəqqisi və parlaq… pic.twitter.com/b40omH1A3Q