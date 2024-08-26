Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем ​​рождения.

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем ​​рождения.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр Джаббаров поделился в своем аккаунте в социальной сети "X".

"От имени коллектива Министерства экономики сердечно поздравляем первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения. Обладая высокими моральными качествами, такими как гуманизм и благородство, Мехрибан ханум Алиева своей усердной и многогранной деятельностью является ближайшей соратницей главы государства в его усилиях по обеспечению благополучия народа", - говорится в публикации.

Джаббаров отметил, что работа, которую проводит Мехрибан ханум для социально-экономического прогресса Азербайджана, сохранения национально-духовных ценностей, развития и пропаганды культуры азербайджанского народа, ее патриотизм и доброта являются примером для каждого из нас.