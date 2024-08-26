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Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана

Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем ​​рождения.
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 12:15
Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем ​​рождения.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр Джаббаров поделился в своем аккаунте в социальной сети "X".

"От имени коллектива Министерства экономики сердечно поздравляем первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиеву с днем рождения. Обладая высокими моральными качествами, такими как гуманизм и благородство, Мехрибан ханум Алиева своей усердной и многогранной деятельностью является ближайшей соратницей главы государства в его усилиях по обеспечению благополучия народа", - говорится в публикации.

Джаббаров отметил, что работа, которую проводит Мехрибан ханум для социально-экономического прогресса Азербайджана, сохранения национально-духовных ценностей, развития и пропаганды культуры азербайджанского народа, ее патриотизм и доброта являются примером для каждого из нас.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov congratulates first vice-president of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Mehriban Əliyeva dövlət başçısının xalqımızın rifahı uğrunda ən yaxın silahdaşıdır"

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