Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, публикация размещена на его официальной странице в социальной сети Х.

"От всего сердца поздравляем всех с Днем независимости - праздником, который символизирует богатую историю Азербайджана и его государственность. Пусть наша Родина будет процветать и развиваться, а наше единство и независимость будут вечными", - написал министр.