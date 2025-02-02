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Микаил Джаббаров: Поддержка молодых предпринимателей является одним из наших приоритетов

Микаил Джаббаров: Поддержка молодых предпринимателей является одним из наших приоритетов Министр экономики Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня молодежи Азербайджана - 2 февраля.
Внутренняя политика
2 февраля 2025 г. 11:28
Микаил Джаббаров: Поддержка молодых предпринимателей является одним из наших приоритетов

Министр экономики Микаил Джаббаров поделился публикацией по случаю Дня молодежи Азербайджана - 2 февраля.

Как сообщает Report, министр поздравил молодежь страны на своей странице в соцсети X.

"Успех и активное участие азербайджанской молодежи в содействии прогрессу нашей страны, а также их роль в представлении нашего народа на международной арене вызывают чувство гордости. Поддержка устойчивого развития молодого поколения и стимулирование его предпринимательских инициатив остаются одними из наших главных приоритетов. По случаю 2 февраля - Дня азербайджанской молодежи, мы выражаем искренние поздравления всем молодым людям и желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов", - написал М.Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: Gənc sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdırmaq mühüm prioritetlərimizdəndir

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