Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня

15:59

Встреча лидеров Азербайджана и США, искреннее отношение президента Дональда Трампа к Ильхаму Алиеву являются результатом признания азербайджанского президента как большого политического лидера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании правительства, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По словам министра, тот факт что Трамп назвал азербайджанский народ могущественным и вручил символические ключи от Белого дома, свидетельствует о том, что двусторонние отношения достигли уровня стратегических.

"Азербайджан 30 лет пытался мирным путем вернуть свои земли, находившиеся под оккупацией. Переговоры под эгидой Минской группой ОБСЕ не дали результатов. В результате дальновидной политики президента политическая и экономическая мощь нашей страны укрепилась. Наконец, под руководством Верховного главнокомандующего армия освободила наши земли из под оккупации", - отметил Джаббаров.