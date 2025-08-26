О нас

Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня

Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня 15:59
Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 16:18
Микаил Джаббаров: Отношения Азербайджана и США достигли стратегического уровня

Встреча лидеров Азербайджана и США, искреннее отношение президента Дональда Трампа к Ильхаму Алиеву являются результатом признания азербайджанского президента как большого политического лидера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании правительства, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По словам министра, тот факт что Трамп назвал азербайджанский народ могущественным и вручил символические ключи от Белого дома, свидетельствует о том, что двусторонние отношения достигли уровня стратегических.

"Азербайджан 30 лет пытался мирным путем вернуть свои земли, находившиеся под оккупацией. Переговоры под эгидой Минской группой ОБСЕ не дали результатов. В результате дальновидной политики президента политическая и экономическая мощь нашей страны укрепилась. Наконец, под руководством Верховного главнокомандующего армия освободила наши земли из под оккупации", - отметил Джаббаров.

Версия на английском языке Jabbarov: Trump’s warm welcome reflects recognition of President Aliyev’s strong leadership
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: Trampın İlham Əliyevə olan səmimi münasibəti onu böyük siyasi lider kimi qəbul etməsinin nəticəsidir

