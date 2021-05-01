Микаил Джаббаров: Нас глубоко опечалила весть о кончине Азада Рагимова

"Нас всех глубоко опечалила весть о смерти министра молодежи и спорта Азада Рагимова".

"Нас всех глубоко опечалила весть о кончине министра молодежи и спорта Азада Рагимова".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азад муаллим был человеком, отличавшимся простотой, деловитостью, добродушием и жизнелюбием. Преданный Родине, любящий свое государство, привязанный к своему народу общественный деятель, заботливый ко всем, он был настоящим другом. Светлая память о нашем коллеге будет жить в наших сердцах. Желаю его семье и близким терпения, эта потеря глубоко опечалила каждого из нас. Да упокоит его душу Всевышний", - говорится в сообщении.