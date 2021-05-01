О нас
Report Georgia
Аудио новости

Микаил Джаббаров: Нас глубоко опечалила весть о кончине Азада Рагимова

Микаил Джаббаров: Нас глубоко опечалила весть о кончине Азада Рагимова "Нас всех глубоко опечалила весть о смерти министра молодежи и спорта Азада Рагимова".
Внутренняя политика
1 мая 2021 г. 17:40
Микаил Джаббаров: Нас глубоко опечалила весть о кончине Азада Рагимова
Микаил Джаббаров

"Нас всех глубоко опечалила весть о кончине министра молодежи и спорта Азада Рагимова".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азад муаллим был человеком, отличавшимся простотой, деловитостью, добродушием и жизнелюбием. Преданный Родине, любящий свое государство, привязанный к своему народу общественный деятель, заботливый ко всем, он был настоящим другом. Светлая память о нашем коллеге будет жить в наших сердцах. Желаю его семье и близким терпения, эта потеря глубоко опечалила каждого из нас. Да упокоит его душу Всевышний", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azad Rəhimovun vəfatı xəbəri hamımızı dərindən kədərləndirir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Решение об организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане
Решение об организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане
1 мая 2021 г. 16:43
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
1 мая 2021 г. 11:11
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Мубариз Аскеров назначен членом Нацсовета по телевидению и радио
Мубариз Аскеров назначен членом Нацсовета по телевидению и радио
29 апреля 2021 г. 18:56
Хафиз Пашаев награжден орденом За службу Отечеству 1-й степени
Хафиз Пашаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
29 апреля 2021 г. 17:33
Назначен новый глава ИВ Агсуинского района
Назначен новый глава ИВ Агсуинского района
29 апреля 2021 г. 17:10
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2021 г. 15:15
В Азербайджане 10 политическим партиям выплачено около миллиона манатов
В Азербайджане 10 политическим партиям выплачено около миллиона манатов
29 апреля 2021 г. 13:10
Гусейн Пашаев освобожден от должности в ПЕА 
Гусейн Пашаев освобожден от должности в ПЕА 
29 апреля 2021 г. 10:08
На место скончавшегося от COVID-19 председателя муниципалитета назначен новый
На место скончавшегося от COVID-19 председателя муниципалитета назначен новый
28 апреля 2021 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi