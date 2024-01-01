Микаил Джаббаров: Мы уверены, что прогресс нашей страны продолжится и в 2024 году

Мы уверены, что прогресс нашей страны продолжится и в 2024 году.

Мы уверены, что прогресс нашей страны продолжится и в 2024 году.

Как передает Report , об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Ознаменованный 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 2023 год запомнится важными событиями. Под руководством главы государства Ильхама Алиева суверенитет и территориальная целостность нашего государства были полностью восстановлены. Были реализованы важные проекты, налажено экономическое сотрудничество и важные платформы, открывшие новые горизонты устойчивого развития нашей страны. Мы уверены, что этот прогресс продолжится и в 2024 году. Поздравляем вас с наступлением нового календарного года и желаем удачи, успехов и достижений", - говорится в сообщении.