Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей независимой государственности".

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей независимой государственности".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"В этот самый день в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти заложил основные принципы нашей независимой государственности. По случаю 15 июня - Дня национального спасения, характеризующегося реализацией идей свободы нашего народа, мы передаем добрые пожелания, желаем процветания и постоянного благополучия. Да здравствует могучий Азербайджан!", - отметил министр экономики.