Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности
Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности"Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей независимой государственности".
"В этот самый день в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти заложил основные принципы нашей независимой государственности. По случаю 15 июня - Дня национального спасения, характеризующегося реализацией идей свободы нашего народа, мы передаем добрые пожелания, желаем процветания и постоянного благополучия. Да здравствует могучий Азербайджан!", - отметил министр экономики.
1993-cü ilin məhz bu günü ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini yaratdı. Xalqımızın azadlıq ideyalarının gerçəkləşdirilməsi ilə səciyyələnən 15 İyun - #MilliQurtuluşGünü münasibətilə xoş arzularımızı çatdırır,… pic.twitter.com/eCa0kdamM9