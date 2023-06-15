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Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности

Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности "Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей независимой государственности".
Внутренняя политика
15 июня 2023 г. 08:21
Микаил Джаббаров: Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей государственности

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти создал основные принципы нашей независимой государственности".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"В этот самый день в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев своим возвращением к власти заложил основные принципы нашей независимой государственности. По случаю 15 июня - Дня национального спасения, характеризующегося реализацией идей свободы нашего народа, мы передаем добрые пожелания, желаем процветания и постоянного благополучия. Да здравствует могучий Азербайджан!", - отметил министр экономики.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini yaratdı”

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