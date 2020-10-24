Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам

За исключением движения оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также грузовых автомобилей, был приостановлен въезд-выезд в ряде городов и районов

Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим и проживающим в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 октября 2020 года №410 с 00:00 часов 24 октября 2020 года, за исключением движения оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также грузовых автомобилей, был приостановлен въезд-выезд в город Мингячевир, Агстафинский, Билясуварский, Хачмазский, Исмаиллинский, Гахский и Загатальский районы.

В связи с этим, просим пребывающих и проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства принять к сведению нижеследующее в связи с деятельностью Государственной Миграционной Службы:

Касательно приёма обращений по вопросам миграции

Обращения по вопросам миграции иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Евлахском, Агдашском, Бардинском, Уджарском, Зардабском, Тертерском, Агджабединском, Агдамском районах, – будут приниматься в Евлахском региональном миграционном управлении, Бардинском и Агджабединском центрах «Службы ASAN»;

Обращения по вопросам миграции иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Хачмазском районе, - будут приниматься в Хачмазском региональном миграционном управлении;

А обращения по вопросам миграции иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в городе Мингячевир, - будут приниматься в Мингячевирском центре «Службы ASAN».

Также иностранцы, проживающие в местах с ограниченным въездом и выездом, могут воспользоваться электронными услугами по вопросам миграции (переход на электронные услуги: https://eservice.migration.gov.az/?lang=en )

Касательно предоставляемых документов

Во время обращения иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в районах, где указанным решением ограничен въезд и выезд, за исключением города Мингячевир, на получение разрешений на временное и постоянное проживание не требуется предоставление соответствующих медицинских справок (предоставление соответствующих медицинских справок необходимо во время физического получения готовых удостоверений разрешения)".