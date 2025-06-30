МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399

МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399

В Азербайджане с окончания войны в 2020 году по настоящее время число жертв мин достигло 399.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Упорный отказ Армении предоставить полные и точные карты территорий, загрязненных минами, представляет серьезную угрозу для мирных жителей и других лиц, проживающих на этих территориях. Международное сообщество не должно молчать перед лицом подобных гуманитарных нарушений", - говорится в публикации.

Напомним, что 30 июня в Агдамском районе сотрудник полиции подорвался на мине.