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МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399

МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399 МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 14:27
МИД: За последние 5 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 399

В Азербайджане с окончания войны в 2020 году по настоящее время число жертв мин достигло 399.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Упорный отказ Армении предоставить полные и точные карты территорий, загрязненных минами, представляет серьезную угрозу для мирных жителей и других лиц, проживающих на этих территориях. Международное сообщество не должно молчать перед лицом подобных гуманитарных нарушений", - говорится в публикации.

Напомним, что 30 июня в Агдамском районе сотрудник полиции подорвался на мине.

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Версия на английском языке Total number of Azerbaijani mine victims since 2020 Patriotic War reaches 399
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra mina qurbanlarının sayı 399 nəfərə çatıb

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