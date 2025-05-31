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МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек

МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек
Внутренняя политика
31 мая 2025 г. 17:10
МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек

С начала Второй Карабахской войны в 2020 году жертвами минного загрязнения Арменией освобожденных территорий Азербайджана стали 397 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в результате взрыва мин в Азербайджане за последние два дня пострадали мирные жители.

Также отмечается, что минная угроза является серьезным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные дома.

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Версия на английском языке MFA: As result of Armenia's mine terror against Azerbaijan, number of victims reached 397 people
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina terroru nəticəsində 397 nəfər həlak olub və yaralanıb

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