МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек

МИД: В результате минного террора Армении против Азербайджана число жертв достигло 397 человек

С начала Второй Карабахской войны в 2020 году жертвами минного загрязнения Арменией освобожденных территорий Азербайджана стали 397 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в результате взрыва мин в Азербайджане за последние два дня пострадали мирные жители.

Также отмечается, что минная угроза является серьезным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные дома.