МИД: "В период АДР было обеспечено универсальное избирательное право, а также право женщин на голосование"

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Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "28 мая 1918 года принятием Декларации о независимости была создана первая парламентская демократия в мусульманском мире – Азербайджанская Демократическая Республика. Суверенная территория АДР составляла 114 тысяч квадратных километров".

Как передает Report, об этом отмечается в заявлении Министерства иностранных в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

"Хотя после падения империи Азербайджанская Демократическая Республика столкнулась с тяжелыми внутренними и внешними проблемами, АДР добилась создания эффективных государственных институтов, защиты прав граждан и завоевала доверие международной общественности. Было обеспечено универсальное избирательное право, а также право женщин на голосование.

Правительство было сформировано на основе разделения ответственности и полномочий, азербайджанский парламент был законодательным органом, в первую очередь избранным демократическим путем на всем мусульманском Востоке, в котором была обеспечена многопартийность и представленность. За двухлетний период деятельности АДР управлялась пятью кабинетами, парламент провел 155 заседаний, обсудил свыше 240 законопроектов. Другой необходимой основой процесса государственного строительства стало учреждение Апелляционной палаты при создании современной судебной системы, проверяющей полномочия парламента и кабинета министров.

Уделяя особое внимание образованию, новая республика основала Бакинский государственный университет. Несмотря на экономические и политические трудности, с которыми столкнулась молодая республика, АДР стремилась к вложению инвестиций в человеческий капитал, предоставляя стипендии сотням представителям молодежи для получения образования в передовых университетах Европы. Азербайджанский язык был объявлен официальным государственным языком, принят трехцветный национальный флаг и гимн, создан национальный театр и опера. Были изданы почтовые марки Азербайджана, выпущена в обращение национальная азербайджанская валюта – манат.

Создание дружественных отношений со всеми национальностями, в частности с соседними государствами и народами, как было закреплено в Декларации о независимости, было одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджанской Демократической Республики.

Главное продвижение в дипломатической сфере было достигнуто после поездки делегации азербайджанского парламента во главе с Алимардан беком Топчибашевым в Париж для признания Азербайджанской Демократической Республики на международной арене. Члены азербайджанской делегации своей приверженностью идеям свободы, права и справедливости, выраженной на Парижской мирной конференции, изумили представителей зарубежных стран. Независимость Азербайджана была единогласно признана де-факто, азербайджанская миссия была приглашена в Высший Совет Парижской мирной конференции.

После решения вопроса о признании внимание правительства было направлено на создание компетентного дипломатического корпуса.

В 1919 году, когда азербайджанская дипломатия делала первые шаги, в Баку действовали дипломатические миссии 16 государств, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Швецию, Швейцарию, Бельгию, Иран, Польшу и Украину. Дипломатические представительства и генеральные консульства АДР были учреждены в Турции, Иране, Грузии, Украине, Армении и других странах.

В 1920 году после большевистской оккупации был положен конец независимости Азербайджанской Демократической Республики. В 1991 году Азербайджанская Республика как преемница АДР восстановила государственную независимость. Как в свое время происходило с АДР, и Азербайджанская Республика, только восстановившая независимость в 1991 году, столкнулась с трудностями, в том числе территориальными притязаниями и началом войны Арменией, сложными геополитическими пертурбациям и социально-экономическими проблемами.

Политика, проводимая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, не только пробудила нашу глубокую историческую и культурную память, но и усилила чувство национального самосознания созданием сильной уверенности в укреплении и сохранении нашей независимости и государственности. Азербайджанский народ, высоко ценивший политику государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, в этом году с чувством гордости и особым праздничным настроением отмечает 100-летие своей независимости.

Подписание Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжения о проведении 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, а также объявление 2018 года в нашей стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики», свидетельствует о вышесказанном.

Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева независимая, суверенная и демократическая Азербайджанская Республика достигнутым благодаря успешному и эффективному управлению, социально-экономическому развитию и человеческому капиталу успехам, роли и авторитету в международных отношениях реализует идеи и цели Азербайджанской Демократической Республики. Создатели АДР гордились бы сегодняшней Азербайджанской Республикой.

Как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, «независимость Азербайджана вечна и необратима", - подчеркивается в заявлении.